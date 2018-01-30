Putin, ABD'yle resmen dalga geçti! Kırgınım...

'Kremlin Raporu'nu Rusya-ABD ilişkilerini zorlaştıran ve uluslararası ilişkilere zarar veren dostça olmayan bir belge' olarak nitelendiren Putin, listede isminin bulunmamasıyla ilgili "Kırgınım" ifadesini kullandı.

'İT ÜRÜR, KERVAN YÜRÜR'

ABD'nin eylemlerine karşın Rusya'nın 'İt ürür, kervan yürür' kuralına göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Putin şöyle devam etti:

"Biz her şeyden çok kendimizi düşünmeliyiz, ekonomi, tarım, ihracatın desteklenmesi, sağlık, eğitim ve savunma kapasitesini artırmakla uğraşmalıyız. O zaman, listeler hazırlamanın, kalkınmamızı engellemeye çalışmanın anlamsız olduğu bilinci ortaya çıkacaktır."

'ABD'NİN YAPTIĞI APTALLIK'

ABD'nin Rusya'yı tehdit bakımından Kuzey Kore ve İran'la aynı kefeye koyduğuna da dikkat çeken Putin, bunun bir aptallık olduğunu söyledi.

Rus lider, "Şu aptallığa bakın. Rusya'yı Kuzey Kore ve İran'la aynı kefeye koyuyorlar ve aynı zamanda da bizden Kuzey Kore sorununun çözümüne katılmamızı, İran konusunda neler yapılabileceğini düşünmemizi istiyorlar. Bu aptallık değil midir?" diye konuştu.