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Putin: 755 ABD diplomatı Rusya'dan ayrılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin bu ülkedeki diplomatlarının sayısında 755 kişilik bir kısıtlamaya gidileceğini duyurdu.?

30 Temmuz 2017 Pazar 21:30
Putin: 755 ABD diplomatı Rusya'dan ayrılacak

Vesti.ru sitesinde yayınlanan röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, “ABD’nin Rusya’daki diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısında 755 kişilik kısıtlamaya gidiliyor. Diplomatların sayısı böylelikle ABD’deki Rus diplomatların sayısıyla eşitlenmiş olacak, her tarafta 455’er kişi olacak” diye konuştu.

Rus lider, “Diğer olası tedbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya’da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755’i ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

Putin açıklamasında, "(Rusya-ABD ilişkilerinde) Durumun değişeceğine yönelik umudumuz vardı. Uzun bir süre bazı şeylerin iyiye gitmesini bekledik. Ancak görünen o ki, yakın gelecekte herhangi bir değişiklik olmayacak. Hiçbir şeyi yanıtsız bırakmayacağımızı göstermenin zamanının geldiğine karar verdim" dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 21:30
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