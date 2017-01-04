Puslu hava fırsatçıları sahnede

Müslümanlara ve İslam’a saldıran terör örgütü DEAŞ’ın üst akıl tarafından kurgulanmış, toplumun direnç noktalarını kırmaya yönelik kanlı saldırısını bahane eden sözde sanatçılar bir bildiri yayımladılar. Geçmişte PKK’ya destek bildirilerini sıkça imza atan sözde sanatçıların “Görünen köy kılavuz istemez” başlıklı bildirisinde; “Diyanet’in siyasetin güdümüne girmiş olması, yeni yıl öncesindeki talihsiz açıklamanın bu kurum üzerinde silinmez bir leke olarak kalacağı gerçeği vicdanları kanatmaktadır. Ülkenin kaotik çıkmaza tıkılmasına yol açan siyasal yönetimin özeleştirisini yapması, sorumluların siyaset sahnesinden gitmeleri, başkanlık sistemi hevesinden vazgeçilerek parlamenter sistemin güçlendirilmesidir” denildi.

BUNLAR NASIL SANATÇI

Skandal bildiriye imza atanlar arasında; Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Edip Akbayram, Sunay Akın, Bedri Baykam, Mine Kırıkkanat gibi isimler de bulunuyor. Kendilerini “Sanatçılar girişimi” diye lanse eden ve aralarında Gezi Parkı provokatörlerinin de olduğu sözde sanatçıların iç savaş çığırtkanlığı yapılan bildirisinde, “Görevi din konusuyla sınırlı olması gereken Diyanet’in bütünüyle siyasetin güdümüne girmiş olması, yeni yıl öncesindeki talihsiz açıklamanın bu kurum ve günümüzdeki yönetimi üzerinde silinmez bir leke olarak kalacağı gerçeği vicdanları kanatmıştır ve kanatmaktadır. Asıl gerçekler bunlardır. Batı’ya meydan okumalar, Putin yönetimini arkalayarak ABD emperyalizmine göstermelik efelenmeler, yirminci yüzyılın ilk büyük emperyalizm karşıtı mücadelesi ve devrimler dizisi olan kurtuluş savaşımızı hafife alırcasına ikinci kurtuluş savaşı söylemleri; hedef saptırmaktan, toplumu yanıltmak ve gittikçe sıkılmakta olan cendereyi meşrulaştırmak çabasından başka bir şey değildir. Aydınlar, sanatçılar olarak görevimiz, bütün bu yalan dolan ve tehdit karşısında, görünen köyü görünmez kılmak için her türlü medyanın kirli bir araç olarak kullanıldığı utanç verici, işbirlikçi, çanak yalayıcı ağız kalabalığı ortamında, yılmaksızın, geri çekilmeksizin, gerçekleri dile getirmek, görünen köy işte şurada diye göstermekten bir an bile el çekmemektir” gibi şoke edici ifadelere yer verildi. Terör örgütlerine ve onların iplerini elde tutan üst akla tek bir söz söylenmeyen bildiride, üstü kapalı bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınarak görevden el çektirilmesi isteniyor.

BİLDİRİYE İMZA ATAN İSİMLER

Edip Akbayram, Onur Akın, Sunay Akın, Üstün Akmen (her zaman bizimle), Alaattin Aksoy, Mehmet Aksoy, Muzaffer Akyol, Aytaç Arman, Hayati Asılyazıcı, Semir Aslanyürek, Engin Ayça, Orhan Aydın, Rutkay Aziz, Kürşat Başar, Cezmi Baskın, Bedri Baykam, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Mustafa Bilgin, Metin Boran, Metin Coşkun, Tuncer Cücenoğlu, İsa Çelik, Nevzat Çelik, Haluk Çetin, Meral Çetinkaya, İsmail Hakkı Demircioğlu, Nuri Dikeç, Erhan Doğan, Atilla Dorsay, Bilgesu Erenus, Mehmet Ergen, Genco Erkal, Altan Erkekli, Erdal Erzincan, Mert Fırat, Müjdat Gezen, Altan Gördüm, Mehmet Güleryüz, Tarık Günersel, Emin İgüs, Levent İnanır, Özdemir İnce, İlhan İrem, Hidayet Karakuş, Bülent Kayabaş, Yıldız Kenter, Erol Keskin, Suna Keskin, Tuğrul Keskin, Arif Keskiner, Mine Kırıkkanat, Kemal Kocatürk, Nuri Kurtcebe, Orhan Kurtuldu, Mustafa Köz, Mustafa Mutlu, Küçük İskender, Safiye Mine Erdurak, Zeynep Oral, Yılmaz Onay, Işıl Özgentürk, Nedim Saban, Pınar Sağ, Vedat Sakman Sali, Menderes Samancılar, Canan Sezenler, Osman Şahin, Ferhan Şensoy, Burhan Şeşen, Cihat Tamer, Yavuz Top, Gülsen Tuncer, Yaman Tüzcet, Metin Uca, Engin Uludağ, Ersan Uysal, Erkut Uzelli, Hilmi Yarayıcı, Nejat Yavaşoğulları, Işık Yenersu, Ender Yiğit, Hüseyin Yurttaş, Ümit Zileli, Tarık Akan (her zaman bizimle).