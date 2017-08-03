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Pursaklar’ın parkları yenileniyor

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeni parklar yaparken diğer yandan da ilçe genelindeki parkların bakım ve onarımını yapıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:20
Pursaklar’ın parkları yenileniyor

Yaz mevsiminde halkın yoğunlukla vakit geçirdiği parklarda titiz çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, kamelyaların, bankların, spor aletlerinin ve çocuk oyun gruplarının bakım onarımını gerçekleştiriyor. 115 park ile ilçe sakinlerine hizmet veren Pursaklar Belediyesi, bir yandan da yeni parklar yapıp, yeşil alanları çoğaltıyor.

Yeşil ve temiz Pursaklar’da parklara akın eden ilçe sakinleri ise bu mekanlarda doyasıya vakit geçiriyor. Halkın mağdur olmaması ve daha iyi bir hizmet sunulması amacıyla hızlı ve zamanında müdahale ile hizmet veren ekipler, elektrik arızalarının giderilmesi, çöplerin temizlenmesi, kamelyaların temizlenip boyanması, deforme olan malzemelerin yenilenmesi, ağaçların budaması, spor aletlerinin bakımı, çocuk oyun gruplarının tamiri, havuzların temizlenmesi, çimlerin kesim ve ilaçlanması gibi bir dizi işi başarıyla yürütüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarıyla halkın takdirini kazanıyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:20
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