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Pursaklar’da polis ve zabıtadan “Güvenli Park” projesi

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Pursaklar Emniyet Müdürlüğü ilçedeki parklarda ‘Güvenli Park’ projesini başlattı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:16
Pursaklar’da polis ve zabıtadan “Güvenli Park” projesi

YENİ AKİT / ANKARABu şekilde el ele veren iki kurum, ilçenin asayişini sağlayıp vatandaşa huzurlu parklar sunuyor. İlçedeki parklarda vatandaşların huzur içinde vakit geçirmesi, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklara kaynak oluşturan sosyal risklerden uzak tutulması amacıyla alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Zabıta ve polis ile “Güvenli Park” projesi kapsamımda belediyenin zabıta ekipleri ve ilçe emniyetindeki polisler birlikte parkları denetliyor, asayişi sağlıyor. Mobil Park Polisi uygulamasının da hayata geçtiği Pursaklar’da parklar daha güvenli hale geldi. Böylece Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memuru ve Pursaklar Belediyesi’nden 1 zabıta memuru, parkları yaya denetleyerek olumsuz durumlarda müdahale ediyor. Polis memurları parklarda emniyetin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev yaparken; zabıta memuru da Kabahatler Kanunu kapsamına giren konularda görev alıyor. Uygulamayla ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bizler belediye olarak diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde şehrimizi daha ileriye taşımak, daha güvenli yapmak için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Parklarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Hemşerilerimiz bu projeden de çok memnun kalıyorlar. Rahatlıklar parklarda vakit geçirebilirler” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:16
  1. Pursaklar Belediyesi
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