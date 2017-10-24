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Pursaklar'da Ertuğrul Gazi Parkı rengarenk oldu

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Ertuğrul Gazi Parkını yenilediği bildirildi.

24 Ekim 2017 Salı 17:40
Pursaklar'da Ertuğrul Gazi Parkı rengarenk oldu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 120'ye yakın parkın halkın hizmetine sunulduğu ilçede, mevcut parklar yenilenerek ihtiyaçlara göre değişiklik yapılıyor.

İlçede  Eskiköy Caddesi'ndeki  Ertuğrul Gazi Parkı'nda da bir dizi yenilik yapıldı. Yaklaşık 20 dönümlük alanda kurulu  Ertuğrul Gazi Parkı yeni görünümüyle bölgenin silüetini değiştirdi.

İçerisinde 6 binden fazla ağaç ile 7 bin çalı türü, 100 metre yürüyüş yolu, 7 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 9 kameriye, 4 pergole, spor aletleri, çocuk oyun grubu ve şelale bulunan park, fotoğraf severlerin de en çok tercih ettiği mekan oldu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:40
  1. Pursaklar Belediyesi
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