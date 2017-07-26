Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pursaklar Belediyesi’nden vergi mükelleflerine bir kolaylık daha

Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vergi mükellefleri için Halkbank ve Denizbank ile anlaşma yapıp ödemelerin masrafsız bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:21
Pursaklar Belediyesi’nden vergi mükelleflerine bir kolaylık daha

YENİ AKİT / ANKARAVERGİ MÜKELLEFLERİ ÖDEMELERİNİ MASRAFSIZ YAPABİLECEK


Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü emlak vergisi, ilan reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, diğer resim ve harçların ödemesini kolaylaştırmak için Halkbank ve Denizbank ile anlaşma yaptı. Buna göre vergi mükellefleri bütün Halkbank ve Denizbank şubelerinden ödemelerini masrafsız bir şekilde yapabilecek. Yine mükelleflerin zaman kaybını önlemek için internet üzerinden yapılacak ödemelerde anlaşmalı banka kartları kullanılması halinde taksit yapılabilecek. Bu kapsamda işlem yapmak isteyen vergi mükellefleri Pursaklar Belediyesi’nin resmi internet sitesi pursaklar.bel.tr adresi üzerinden e-belediye modülünü kullanarak World grubu kredi kartı ile 5 taksit şeklinde ödeme yapılabilecek. Banka ve internet üzerinden ödeme dışında Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı’ndaki veznelerden, 284963 PTT Posta Çeki Hesap numarasıyla da işlem yapabilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:21
  1. Pursaklar Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat: Kaçın!
    1. Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat:..
    2. Akademisyenler Erdoğan'ın çağrısına ne..
    3. TRT'den "FETÖ yapılanması" açıklaması
    4. Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Misilleme..
    5. Terör devleti İsrail'e uyarı: Irak'tan..
    6. FED faiz kararını açıkladı!
    7. Bu hastalıklar sıcaklarla beraber..
    8. FETÖ elebaşından kaçın talimatı
    9. Aşağıçobanisa Halı sahası kullanıma..
    10. Denizli, Büyükşehir ile daha güzel
    11. Yenimahalle Belediyesi yaz kurslarında..
    12. Pursaklar Belediyesi’nden vergi..
    13. Akgül’den yerinde inceleme
    14. Kuşbakışı Ankara!
    15. Erdoğan'dan 'kaldırın' talimatı:..
    16. Doğal ürünler bahçesi açılıyor
    17. Muhtarlarla asayiş toplantısı
    18. Sağlıksız gıdaya geçit yok
    19. Zırhlı Birlikler’den geçecek bulvarda..
    20. Kaldırımlar yeniden renkleniyor
    Kayıp 4 ton altın bulundu…
    Kayıp 4 ton altın bulundu…
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!