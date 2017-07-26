Pursaklar Belediyesi’nden vergi mükelleflerine bir kolaylık daha

YENİ AKİT / ANKARA - VERGİ MÜKELLEFLERİ ÖDEMELERİNİ MASRAFSIZ YAPABİLECEK



Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü emlak vergisi, ilan reklam vergisi, çevre temizlik vergisi, diğer resim ve harçların ödemesini kolaylaştırmak için Halkbank ve Denizbank ile anlaşma yaptı. Buna göre vergi mükellefleri bütün Halkbank ve Denizbank şubelerinden ödemelerini masrafsız bir şekilde yapabilecek. Yine mükelleflerin zaman kaybını önlemek için internet üzerinden yapılacak ödemelerde anlaşmalı banka kartları kullanılması halinde taksit yapılabilecek. Bu kapsamda işlem yapmak isteyen vergi mükellefleri Pursaklar Belediyesi’nin resmi internet sitesi pursaklar.bel.tr adresi üzerinden e-belediye modülünü kullanarak World grubu kredi kartı ile 5 taksit şeklinde ödeme yapılabilecek. Banka ve internet üzerinden ödeme dışında Pursaklar Belediyesi Başkanlık Konağı’ndaki veznelerden, 284963 PTT Posta Çeki Hesap numarasıyla da işlem yapabilecek.