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Pursaklar Belediyesi 10 vatandaşı Umreye gönderiyor

Şehit Salim Akgül Parkında geleneksel Ramazan etkinliklerinin finalini yapan Pursaklar Belediyesi, 10 vatandaşı Umre ile ödüllendirdi. Umre kazanan talihlilerin isimleri ise Başkan Çetin’in çektiği kura ile belirlendi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 23:10
Pursaklar Belediyesi 10 vatandaşı Umreye gönderiyor

YENİ AKİT / ANKARA -  “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Pursakar Belediyesi Ramazan Etkinliklerinin finali renkli görüntülere sahne oldu. 25 gün boyunca Şehit Salim Akgül Parkı’nda devam eden etkinliklerin finalinde duygu dolu anlar yaşandı. Bin kişilik yarı açık amfi tiyatro salonunu tıklım tıklım doldurup Umre çekilişi için heyecanla bekleyen ilçe sakinlerinden 10 talihli, kutsal topraklara gitmek için hak kazandı. Duygu dolu anların yaşandığı geceye Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Gece geç saatlere kadar devam eden çekilişlerde çocuklar için çok sayıda oyuncak ile hanımlar için elektronik ev aletleri de hediye edildi. Umre ziyareti kazanmak için kayıt yaptıran binin üzerinde vatandaş arasından yapılan kura çekilişlerinde ise 15 Temmuz Şehidi Ali İhsan Lezgi’nin ailesi ile birlikte 10 kişi Umre ziyareti kazandı. Bir ay boyunca hemşerilerine hazırladıkları programlar ve bir araya geldikleri iftarlarla tebessüm ettirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Bir ay boyunca sizleri tebessüm ettirmek için güzel programlar hazırlamaya çalıştık. Bu akşam da bu etkinliğimizin finalini Ramazan ayının ruhuna yakışır hediyelerle noktalıyoruz. Kutsal topraklara gedecek olan hemşerilerimi tebrik ediyorum, Rabbim ibadetlerini kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kadir Geceniz ve Bayramınız mübarek olsun” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 23:10
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