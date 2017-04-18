Pursaklar Başkent’te yine rekor kırdı

YENİ AKİT / ANKARA - Pursaklar her seçimde olduğu gibi 16 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan Referandumunda da birinciliğini korudu. Metropol ilçeler arasında yüzde 76,4’le rekor kıran Pursaklar, 1 Kasım seçim sonuçlarına bir puan daha eklemeyi başardı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar her zaman AK Parti’nin, istikrarın yanında oldu. Bugüne kadar yapılan her seçimde bunu gösterip metropol ilçeler arasında hep önde olduk. Hemşerilerimiz bu seçimde de istikrardan yana oldu. Bize destek veren AK Parti’li, MHP’li, BBP’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“TEŞEKKÜRLER PURSAKLAR”

Başkan Çetin, seçim sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Pursaklar yüzde 91’lik rekor bir oranla seçime katılım gösterip 16 Nisan’da yüzde 76,4’lük evet oyu ile merkez ilçeler arasında yine önde oldu. Teşkilatımızla milletvekillerimizle büyük bir uyum içinde canla başla çalıştık. Gece gündüz demeden kapı kapı dolaşıp yeni sistemi anlattık. Türkiye’nin istikbali ve istikrarı için Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan Tebessüm Şehri güçlü Türkiye’den yana tercihini kullandı. Bu süreçte bizlere duaları ve oylarıyla destek veren AK Parti’li, MHP’li ve BBP’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.”

“35 BİN HANENİYİ TEK TEK ZİYARET ETTİK”

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Kabasakaloğlu da Pursaklar’da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: “Pursaklar her zaman milli iradenin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın yanında oldu. 16 Nisan’da da yüzde 76,4’le rekor kırdı. Sandık bazlı yaptığımız çalışmalarda 35 bin haneyi, 93 bin seçmeni tek tek ziyaret ettik. Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, teşkilatımızla gece gündüz çalıştık. Bu güzel sonuca katkı veren MHP’li ve BBP’li hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”