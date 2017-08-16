Pursaklar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete başladı

YENİ AKİT / ANKARA - Pursaklar Fatih Mahallesi Ürgüp Sokak’ta inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı. Sağlıktan spora, sosyal tesisten kültür merkezlerine birçok alanda yatırım yapan Pursaklar Belediyesi, ilçenin büyük ihtiyaçlarından biri olan Fatih Mahallesi’ndeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini kısa sürede tamamladı.

6 KLİNİKTE HİZMET VERİLMEYE BAŞLANDI

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından Türk mimarisi esas alınarak hazırlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ilçenin önemli ihtiyacına cevap verecek. 20 hekimlik diş kliniği bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ilk etapta 6 klinikte hizmet verilmeye başlandı.

BAŞKAN ÇETİN: “DEVLET HASTANEMİZİN YAPIMI DEVAM EDİYOR”

İlçe halkının büyük takdirle karşıladığı tesisin hayırlı olmasını dileyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz hemşerilerimize hayırlı ve şifa kapısı olsun. İnşallah devlet hastanemiz de en kısa sürede tamamlanarak hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Pursaklar için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz” dedi.