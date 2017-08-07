Pülümür’de 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde çıkan çatışmalarda, PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerden birisinin sözde yönetici düzeyinde olduğu öne sürüldü.07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:56
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii'nde düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 terörist 1 M-16 ve 2 Kalaşnikof ve mühimmatı ile ölü ele geçirildi. Tunceli Valiliği açıklamasında, "İlimizde terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.