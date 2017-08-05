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Pülümür Vadisi’nin milli park ilan edilmesi için değerlendirme talebi

Tunceli’de Pülümür Vadisi’nin milli park ilan edilmesi için değerlendirme talebi istendiği bildirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:03
Pülümür Vadisi’nin milli park ilan edilmesi için değerlendirme talebi

Tunceli Barosu ve Pülümür Belediyesi tarafından bir süre önce Pülümür Vadisi’nin milli park ilan edilmesi için Başbakanlığa yazılı başvuruda bulunulmuştu. Başvuruya Başbakanlık adına Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin Ergül tarafından gönderilen cevap yazısında konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından değerlendirme istendiği kaydedildi.

Başbakanlık tarafından gönderilen yazıya ilişkin açıklama yapan Tunceli Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım, “Pülümür Vadisi, siluet, topografya, tabii kaynaklar, endemik flora ve fauna türleri, kültürel miras bakımındın 2873 sayılı milli parklar yasasının 3. Maddesinde belirtilen milli park kriterlerini karşılamaktadır” dedi.

Milli park ilan edilmesi için başvuru yapılan bölgede Türkiye’de neslinin tükendiği sanılan Anadolu Parsının yaşadığına ilişkin veriler bulunduğunu ifade eden Yıldırım, “Ayrıca bölgede beş ayrı ekosistem bulunduğundan Türkiye flora ve faunasının zengin bir habitatı mevcuttur. Pülümür Vadisi’nin milli park olarak ilan edilmesi halinde ülkemizin yaban hayatının ulusal ve uluslararası ölçekte korunmasına büyük katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:03
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