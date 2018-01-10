Puigdemont koltuğunu geri alacak

Katalan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Puigdemont Katalonya’yı, hapse girmemek için gittiği Brüksel’den, Meclis toplantılarına video konferansla katılarak ya da bir meclis üyesinin onu temsil etmesi yoluyla yönetmeye çalışacak.



Junts per Catalunya ve Esquerra Republicana partilerinin tekrar lider olması konusunda anlaştığı Puigdemont’un Katalonya’ya dönmesi durumunda tutuklanıp hapse atılacağı tahmin ediliyor. Onu yeniden liderlik koltuğunu vermek üzere anlaşan partiler bu nedenle, Puigdemont'un görev yeminini video konferansla edebileceğini veya bir meclis üyesi Puigdemont’u temsil edebileceğini öngörüyor.



Madrid hükümetine liderlik eden İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, iki hafta önce Puigdemont’un görev yeminini Brüksel’den yapmaya kalkmasının “saçma” olduğunu söylemiş, “Bu hukuki bir mesele bile değil; sağduyuyla ilgili bir konu” demişti. Birlikçi partiler Ciutadan’lar ve sosyalistler de Katalan lider ile ilgili planları reddediyor. Katalan Haber Ajansı'nın haberine göre, itiraz eden taraflardan biri, İspanya Anayasa Mahkemesi'ne Puigdemont'un yeniden seçilmesini engellenmesi için başvuruda bulunabilir.



Meclis'te konuya ilişkin oturumun 17 Ocak’ta yerel saatle 11:00’de gerçekleştirilmesi, yeni temsilcilerin ve parlamento başkanının da o gün göreve getirilmesi bekleniyor.