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PTT'ye bin 750 personel alımında süreç başladı

PTT AŞ Genel Müdürlüğü PTT AŞ'ye alınması planlanan bin 750 personel alımına ilişkin süreç 8 Ocak 2018 itibarıyla başladı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:22
PTT'ye bin 750 personel alımında süreç başladı

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen 2017'de planlanan bin 750 personel alımında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam ederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/337 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulduğu anımsatıldı.

Şirketin personel alımlarında adayların mağdur edilmemesi için Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yoğun gayretleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilecek."

İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları il başmüdürlüklerine müracaatlarının gerektiği ifade edilen açıklamada, KHK'nin yayınlanma tarihinden itibaren 2018 ve sonraki tüm alımlarda düzenlenecek yeni mevzuatın geçerli olacağı ve bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.

Şirketin 2018 içinde ve müteakip yıllarda da ihtiyaç duyulması halinde personel alımına devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Sürekli gelişen ve büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 personel alımında başvurduğu halde beraber çalışma imkanı bulamadığımız değerli vatandaşlarımızın bundan sonraki personel alımlarına başvurularını bekler, onları PTT ailesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ayrıca ataması gerçekleşecek olan bin 750 personelimize PTT ailesi olarak hoş geldiniz der, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:22
  1. PTT AŞ
  2. personel
  3. Ulaştırma
  4. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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