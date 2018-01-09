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PTT’ye 1.750 eleman

PTT’ye bin 750 personel alımına ilişkin süreç başladı.

09 Ocak 2018 Salı 09:29
PTT’ye 1.750 eleman

PTT’den yapılan açıklamada, şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen 2017’de planlanan bin 750 personel alımında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam ederken, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/337 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulduğu anımsatıldı.

Şirketin personel alımlarında adayların mağdur edilmemesi için Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yoğun gayretleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 696 sayılı KHK ile düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu KHK kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 8 Ocak 2018 itibarıyla gerçekleştirilecek.”
İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları il başmüdürlüklerine müracaatlarının gerektiği ifade edilen açıklamada, KHK’nin yayınlanma tarihinden itibaren 2018 ve sonraki alımlarda düzenlenecek yeni mevzuatın geçerli olacağı ve bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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