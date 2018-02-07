PTTMessenger ile haberleşme daha güvenli hale gelecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada;

"Milli, güvenli ve en ileri teknolojilerle geliştirilen PTTMessenger ile kurumlar ve şirketler, güvenli kurumsal haberleşme ihtiyacını gidermektedir. Bu sayede, bilginin ve verinin en değerli varlık olduğu çağımızda, haberleşme konusunda güvenlik tehditlerinin giderilmesi sağlanmaktadır" dedi.