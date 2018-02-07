PTTMessenger ile haberleşme daha güvenli hale gelecek
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, PTTMessenger ile kurumlar arası iletişim daha güvenli olacak dedi.07 Şubat 2018 Çarşamba 09:44
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada;
"Milli, güvenli ve en ileri teknolojilerle geliştirilen PTTMessenger ile kurumlar ve şirketler, güvenli kurumsal haberleşme ihtiyacını gidermektedir. Bu sayede, bilginin ve verinin en değerli varlık olduğu çağımızda, haberleşme konusunda güvenlik tehditlerinin giderilmesi sağlanmaktadır" dedi.
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