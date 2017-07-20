PTT'den HGS açıklaması

İnternet sitemizde 19 Temmuz 2017 tarihinde “Adanalıları çıldırtan HGS” başlıklı bir haber yayımlanmıştır. Söz konusu haberle ilgili olarak Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi için PTT tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Boğaz köprüleri, şehirlerarası otoyollar, feribot işletmeciliği ve yap-işlet-devret otoyolları geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), araçların gişelerde ödeme yapmaksızın geçişini mümkün kılarak emek ile zamandan tasarruf sağlayan, bu yönüyle vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir sistemdir.

Hizmetlerini vatandaşların beklentileri doğrultusunda şekillendiren ve müşteri memnuniyetini temel çalışma prensiplerinden kabul eden PTT A.Ş. sitenizde yayımlanan söz konusu haberle ilgili yeterli ve doğru bilgi edinebilmek amacıyla bir komisyon kurmuştur. Komisyon, raporunda aşağıdaki ifadelere yer vermiştir:

-Bahse konu habere ilişkin olarak Adana Batı istasyonunda giriş ve çıkış gişelerinin performansları incelenmiştir ve herhangi bir okuma kaynaklı probleme rastlanmamıştır. Buna rağmen ilgili sahanın gözden geçirilmesi için yüklenici firma ekiplerine bilgi verilmiştir.

-01 BAR ** plakalı araca ait geçişler incelenmiştir. Bahse konu araca ait HGS etiketinin geçişlerde problemsiz olarak okunduğu görülmüştür. Ancak yine haberde geçen ceza tutarı incelendiğinde bakiye yetersizliğine bağlı olarak ihlalli geçişlerin oluştuğu ve tebligat gönderildiği görülmüştür.

-Haber içeriğinde bulunan diğer kişilere ait inceleme yapıldığında plaka bilgisi olmadığından sistemde herhangi bir kayda ulaşılamamıştır.

2015 Dünya Posta Ödülleri’nde HGS ile “Büyüme” kategorisinde birincilik elde eden PTT A.Ş. bu sistemle ilgili tüm hizmetlerini titizlikle yürütmektedir.

PTT A.Ş. Kurumsal İletişim Birimi