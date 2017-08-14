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PTT tebliğatlarında düzenleme şart!

PTT memurların kapılara bıraktığı notlar okunmuyor ve bazen mağduriyetlere sebep oluyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:35
PTT tebliğatlarında düzenleme şart!

Türkiye'de, resmi tüm tebligat işlemlerini PTT yapıyor. PTT'nin kurumsal yapısının güçlenmesi için geçtiğimiz yıllarda teşkilat yasası da değişti.

Ancak, yerinde bulunamayan muhataplar için kapılara bırakılan notlar tam bir facia!Aşağıda Ankara Yenimahalle'de 12 Ağustos 2017 tarihi itibariyle apartman kapısına bırakılan bir bildirim bulunuyor.

Bildirimden; kimden geldiği, barkod numarası, tebliğ evrakının niteliği, kime teslim edileceği gibi 4 ana bilgi de okunmuyor, anlaşılmıyor.

Bu bildirim üzerine önce PTT'ye gittim. PTT, "bu bildirim bize gelmez, mahalle muhtarlığına gidin. Zaten kağıtta anlaşılmayan bölümde mahalle muhtarlığı yazıyor" dedi.

Kağıt aşağıda yer alıyor. Mahalle muhtarlığı anlaşılıyor mu?

Bu kez mahalle muhtarlığına gittim. Kağıtta normalde 14/8/2017 tarihi okunuyor ama saat okunmuyordu. Muhtar bey de, "saat 10:00 olmasına rağmen hala postacı gelmedi" dedi.

Özetle sabah tebligatı almak için işyerimden izin almama rağmen, bir PTT mensubunun işini güzel yapmamasında dolayı, hiçbir şey yapamayarak işyerime geldi.

Buradan şu sonuçları çıkarıyorum. Biz vatandaşlar, PTT memurunun, doktora yazısına benzeyen yazılarını çözümlemek zorunda değiliz. Bu işlemin daha elektronik olması gerekmektedir.

 

 
 
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:35
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