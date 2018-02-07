PTT Mesenger yerli değil mi? Şok iddia!

PTT'nin Amerikalı WhatsApp'a rakip olarak anons ettiği ‘PTT Messenger'ın altından da tıpkı adı gibi Amerika'nın çıktığı iddia edildi.

Adı bile İngilizce olan yazılımın yerli ve milli diye lanse edilmesi hayal kırıklığına yol açarken, yazılımın ‘Acknowledgements’ bölümünü tıklayanlar ‘Miloi Software Adrws Boston USA’ adresiyle karşılaştığı iddia edildi.

PTT MESSENGER MİLOİ SOFTWARE'E Mİ AİT?

Önceki gün duyurulan ‘PTT Messenger'ın ‘Acknowledgements' bölümüne girenlerin sevinci kursağında kaldı. Zira burada yazılımın yerli olmadığı ve ‘Miloi Software' adlı Amerikalı bir şirket tarafından geliştirildiği öne sürüldü. PTT'nin yaptığı ise muhtemelen bu yazılım alınarak Türkçeleştirilmesi veya bu firmaya Türkçe sürümünün sipariş edilmesinden ibaret olduğu iddia edildi.