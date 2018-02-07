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PTT Mesenger yerli değil mi? Şok iddia!

PTT tarafından 'Yerli WhatsApp' diye duyurulan PTT Messenger'ın yerli yapım olmadığı iddia edildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:54
PTT Mesenger yerli değil mi? Şok iddia!

PTT'nin Amerikalı WhatsApp'a rakip olarak anons ettiği ‘PTT Messenger'ın altından da tıpkı adı gibi Amerika'nın çıktığı iddia edildi.

Adı bile İngilizce olan yazılımın yerli ve milli diye lanse edilmesi hayal kırıklığına yol açarken, yazılımın ‘Acknowledgements’ bölümünü tıklayanlar ‘Miloi Software Adrws Boston USA’ adresiyle karşılaştığı iddia edildi.

PTT MESSENGER MİLOİ SOFTWARE'E Mİ AİT?

Önceki gün duyurulan ‘PTT Messenger'ın ‘Acknowledgements' bölümüne girenlerin sevinci kursağında kaldı. Zira burada yazılımın yerli olmadığı ve ‘Miloi Software' adlı Amerikalı bir şirket tarafından geliştirildiği öne sürüldü. PTT'nin yaptığı ise muhtemelen bu yazılım alınarak Türkçeleştirilmesi veya bu firmaya Türkçe sürümünün sipariş edilmesinden ibaret olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 20:54
  1. Miloi Software
  2. PTT Messenger
  3. PTT mesenger yerli değil mi

YORUM YAZ

  • ErsanErsan1 sa önce
    Günaydın tıpkı yerli otomobil gibi saaba ödenen milyonlarca dolar gibi paralarımizboşa harcaniyor
  • AdemAdem1 sa önce
    YAW YAZILIM NERDE Kİ "Acknowledgements" BÖLÜMÜNE GİRİYORSUNUZ PES YANİ. 2 SAAT ARADIM APK DOSYASI YOK, OLANLAR YA SAHTE YA DA ÇALIŞMIYOR. PTT HENÜZ PİYASAYA VERMEDİK İLERDE DİYOR. SİZ DE Acknowledgements" EGİRMİŞSİNİZ YERLİ DEĞİLMİŞ. YUH BE. YAKANIN DA USTURUPLUSU OLUR AKİT.!!!!!!! SANA YAZIKLAR OLSUN AKİT.!!!!!
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