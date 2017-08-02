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PTT görevlisini bıçakladı... Sebebi...

Tokat'ın Çamlıbel beldesinde, hakkındaki mahkeme celbini evine götürdüğü genç tarafından bıçaklandığı iddia edilen PTT görevlisi kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:26
PTT görevlisini bıçakladı... Sebebi...

İddiaya göre, PTT Çamlıbel Şubesinde geçici görevle çalışan Aydoğan Yıldız (47), 27 Temmuz'da Y.K. (17) adına düzenlenmiş mahkeme celbini gencin evine götürdü. Yıldız, belgeyi Y.K'nın annesine teslim ettikten sonra iş yerine döndü.

Bir süre sonra şubeye gelen Y.K, belgeyi eve getirdiği için Yıldız'a tepki gösterdi. Tartışma sırasında Y.K, Yıldız'ı bıçakladı.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın tedavisi sürüyor. 

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- "Tebligat daha önce işlemiş olduğu suçun mahkeme günüyle ilgiliydi"

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Yıldız'ı tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Aydoğan Yıldız, Yılmaz'a olayı anlatırken, 27 Temmuz'da 3 ihtarname dağıttığını, daha sonra iş yerine geldiğini söyledi.

Öğleden sonra şubenin önünde beklerken yanına yaklaşan bir kişinin yakasından tutarak, 'Benim tebligatımı muhtara neden vermedin? Niye evime getirdin?' dediğini aktaran Yıldız, "Tartışırken beni bıçakladı. Kasayı kilitledim. Daha sonra 112 istasyonuna gittim. Oradan beni hastaneye getirdiler. Tebligatın konusu da daha önce işlemiş olduğu suçun mahkeme günüyle ilgiliydi." dedi.

- "Olay kamu davasına girmiyormuş, böyle bir şey olabilir mi?

Yılmaz ise ziyaretin ardından PTT Tokat Başmüdürlüğü önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, üyeleri Yıldız'ın görevi başında saldırıya uğradığını, ölümden döndüğünü söyledi.

Yıldız'ın 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca görevini yerine getirmekle yükümlü olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arkadaşımız kanunu yerine getirmiş ve bundan dolayı bıçaklanmıştır. Postacıların dağıttığı tebligatlardan ya ceza makbuzu ya icra makbuzu veya mahkeme celbi çıkmaktadır. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızı koruyabilecek mekanizmayı oluşturmak gerekiyor. Bu olayın kamu davasına girmediğini öğrendim. Böyle bir şey olabilir mi? Yarından itibaren bununla ilgili soruşturma isteyeceğiz PTT Genel Müdürlüğünden. Biz de Türk Haber-Sen olarak bunun peşini bırakmayacağız. Bu arkadaşımızla ilgili davamızı sendika olarak takip edeceğiz."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:26
  1. Tokat Çamlıbel PTT görevlisi
  2. ptt görevlisini bıçakladı
  • saddisaddi1 sa önce
    hukuk falan kalmamış adamı öldürmeye çalışıyor fakat serbest bırakılıyor. Mantığım durdu. Bu hukuksa ben de napolyonum. Hukukun bitiği yerde devlete de güven kalmaz. Kimsede vatan duygusu kalmaz. Bu nasıl hukuk katliamıdır.
Bugünkü Akit

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