PTT dünya devi haline geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Hong Kong’un taşımacılık firması PAL Express şirketinin yüzde 15’lik hissesinin, 24 Ekim 2017’de imzalanan ek protokol kapsamında sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığı PTT’ye devredildiğini belirtti.

Arslan, Hong Kong’un taşımacılık firması PAL Express’in yüzde 15’lik hissesinin PTT AŞ’ye devrine ilişkin sözleşmenin imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en köklü ve güzide kuruluşlarından PTT’nin dünya markası olma yolunda attığı adımlardan birine daha şahitlik edildiğini söyledi.

AYDA 95 MİLYON İŞLEM

PTT’nin kurulduğu günden bu yana sürekli atılım içinde olduğuna işaret eden Arslan, kurumun son dönemde hizmet ağını geliştirerek birbirinden önemli projelere imza attığını bildirdi.

Vatandaşların işlerini online olarak gerçekleştirdiklerini anımsatan Arslan, 15 yıl önce 7 ayrı kuruluşun işlemleri yapan PTT’nin, bugün 396 kurum ve kuruluşun 552 ayrı işlemini yerine getirdiğini ve aylık 95 milyon işlem gerçekleştirdiğini söyledi.

PTT’nin, bu değişim sürecinde geleceği çok iyi okuyarak e-ticaret altyapısına büyük önem verdiğini anlatan Arslan, e-ticaret sektörünün bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı büyük bir sektör haline geldiğini vurguladı. THY ile dünyadaki yaygın hizmet ağını arkasına alacak şekilde iş birliği yapıldığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

“Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express ile geçen yıl Satış Acenteliği Sözleşmesi imzalandı. Söz konusu sözleşme kapsamında PAL Express ve THY aracılığı ile Uzakdoğu’dan gerek ülkemiz gerekse diğer ülkeler adına toplanan tüm elektronik ticaret gönderilerinin en hızlı ve uygun şartlarda taşınması sağlandı. Bu hizmet sayesinde 2016 ve 2017 yıllarında toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize kabulü ve üçüncü ülkelere transit geçişi gerçekleşti.

Bu taşımalar bu yıl hizmete alacağımız İstanbul Yeni Havalimanı ile katlanarak artacak. Toplamda 133 milyon 839 bin 884 lira ciro elde edildi. Buradan elde edilen kar ise 14 milyon liranın üzerinde. Bu ortaklık sayesinde PTT uluslararası e-ticaret gönderilerinin taşınması ve tesliminde 67 ülke arasında 7’nci sıraya yükseldi. Bugün bu ortaklığı bir adım daha ileriye taşıyoruz. 24 Ekim 2017’de iki kurum arasında imzalanan ek protokol kapsamında, PAL Express şirketinin yüzde 15’lik hissesi sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığında PTT’ye devredilmiş oluyor. Artık PTT’yi uluslararası e-ticarette bir üst seviyeye taşıyoruz. PTT, PAL Express’in kabiliyetlerinden yararlanarak, Uzakdoğu’da ve dünyada daha farklı ve önemli işler yapabilir hale gelecek. PAL Express de PTT gibi dünya çapında söz sahibi posta idaresiyle iş birliği yapabilecek. Bununla gerek ülkemizde gerek dünyada daha fazla iş yapabilir hale gelecek. Böylece PTT ile Türkiye’yi de e-ticarette taşımacılık hub’ı haline getiriyoruz.”