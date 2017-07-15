PTT, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi

Program, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Kahraman, "Şimdi kalkıp da ben hainlik ettim, başkaları aldanmasın diye de itiraf ediyorum, kullanıldım da demiyorlar. Tam tersine acaba bu cuma ne olacak, gelecek ayın filan günü ne yapacaklar gibi endişe tohumları saçmaya devam ediyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Demokrasiyi özümsediğini bu millet ispat etti" dedi.

Milletimizin canı pahasına, ülkesi ve devletine sahip çıkarak şanlı bir demokrasi destan yazdığı 15 Temmuz’u anma faaliyetleri kapsamında, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından, daha önce gerçekleştirilen Pul Tasarım Yarışması’nın ödül takdim töreni ve anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pul Tasarım Yarışması töreni, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Millet kabul etmezse hiçbir darbe tahakkuk etmez"

Tören kapsamında açılış konuşması yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bugün bir yıl evvel uğradığımız menfur saldırının yıl dönümünde olduğumuzu ve PTT’nin de hizmetiyle bunu unutmayan kurumlardan biri olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Malumunuz bir badire atlattık, eğer 15 Temmuz darbe neticeye gitseydi, Türkiye’miz perişan bir ülke haline getirilecekti. Kürdistan, Ermenistan ve bölünmüş topraklarımız ve biz küçük bir arazide birbiriyle boğuşan, Suriye ve Irak’a benzer tablolarla perişandık. Cenab-ı Hak bizi korudu, harekatı öne çektiler, milletimiz bir şuur içerisinde meydanlara çıkarak dur dedi. Önceki menfur darbelere benzer durumlarla karşılaşmadık. Gönül coğrafyamız hemen geçmiş olsun için geldi ama bu işin senaryosunda olanlar, bir ay sonra gelmeye başladılar. Ayrıca şimdi kalkıp da ben hainlik ettim, başkaları aldanmasın diye de itiraf ediyorum kullanıldım da demiyorlar. Tam tersine tekrar hazırlıklar, acaba bu cuma ne olacak, gelecek ayın filan günü ne yapacaklar gibi endişe tohumları saçmaya devam ediyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Türkiye bir daha bir darbeyle karşılaşmayacak. Demokrasiyi özümsediğini bu millet ispat etti. Öyle mikrofona geçip darbe yaptık, el koyduk demekle darbe olmuyor. Millet kabul etmezse hiçbir darbe tahakkuk etmez. 15 Temmuz gecesi aldım abdestimi ve gidip Meclis’i açtım, bütün partiler Meclis’te tek yürek olarak birleştiler ve Cuma günü biz 3 siyasi parti olarak sabahladık. Kaptanlar gemiyi terk etmez, fareler eder" diye konuştu.

"O gece Ulaştırma Bakanlığı ailesi olarak bütün arkadaşlarımız ölüm pahasına da olsa görevlerinin başındaydı"

Milletimizin 15 Temmuz 2016’da kahramanlık tarihine bir yenisini daha eklediğini belirten Bakan Arslan ise “Milletimiz liderinin arkasında durarak, çağrısına uyarken, 780 bin kilometre karede, topyekün, diline, dinine, ırkına bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara gitti. O yüzden unutmayalım ve bu kahramanlık destanını gelecek nesillere taşıyalım" mesajını verdi. O gece bakanlığın önemli rolüne de değinen Bakan Arslan, "Bakanlık ailesi olarak, her zamanki gibi ülkemizin ulaşılabilir ve erişilebilir bir ülke olmasının öneminin bilinciyle arkadaşlarımızın hepsi görevinin başındaydı. Nitekim Cumhurbaşkanımızın da ‘hava meydanlarına gidin’ çağrısının da nedeni buydu. Aynı şekilde demiryollarımız ilave seferler koyarak vatandaşın meydanlara gelmesi adına olağanüstü bir gayret sarfettiler.O gecenin kahramanlarından biri de özellikle iletişim ve haberleşme sektörüydü. Televizyon yayınlarının Cumhurbaşkanımızın çağrısını vatandaşa ulaştıran TÜRKSAT da dahil o gece görevinin başındaydı ve biz de TÜRKSAT’ta iki şehit verdik. Aynı şekilde PTT’miz, bir buçuk asırlık çınarımız, o gece 40 bin mensubuyla meydanlara indi. 4 bin 500 şubesi aktif bir şekilde açıktı. Ve onunla da yetinmeyerek PTT o gece ATM’lerine para doldurdu ki, vatandaşımız varsa ihtiyacını görebilsin. Ve yine o gün Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak 200 milyon dolar döviz bozdurdu. Onunla da yetinmedik, birilerinin Türkiye’nin ekonomisinin kötüye gittiğine ilişkin oluşturmaya çalıştığı algıyı yıktık ve PTT ailesine 5 bin çalışma arkadaşı daha kattık. O gece bütün arkadaşlarımız ölüm pahasına da olsa görevlerinin başındaydı. O günden biz ulaşım ve iletişim alanında hiçbir hız kesmeden çalışmalarımıza devam ettik ve birçok projeyi hizmete sunduk. Bu konuda herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyup Meclis’e götürdüğümüzde, bizden desteklerini esirgemeyen öncelikle TBMM’ye ve Meclis Başkanımıza teşekkür ediyorum. Pul Yarışması’na katılanlara teşekkür ediyorum, eserlerin hepsi birbirinden değerli" şeklinde konuştu.

PTT tarafından düzenlenen büyükler ve küçükler başlığında iki kategoride gerçekleştirilen pul tasarım yarışmasına 198 kişi, 380 eserle başvurdu. Büyükler kategorisinde birincilik ödülünü Nuriye Akyel, Küçükler kategorisinde ise Berat Berke Akgün kazandı. PTT, hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu anma pulunu tedavüle sundu. Yarışmada bulunan eserler de Müze’de sergiye konuldu.