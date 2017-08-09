Psikopatlar "daha iyi" yalan söylüyor

Münübe Yılmaz

Translational Psychiatry dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, psikopatlar, normal insanlara nazaran yalan söylemeyi daha kolay öğreniyor ve "daha iyi" yalan söylüyor. Yapılan araştırma sonucunda psikopatların yalan söylemeyi öğrenme konusunda daha doğal bir kapasiteleri var ve bu kapasiteleri sayesinde normal insanlara göre "daha iyi" yalan söyleyebiliyorlar. Hong Kong Üniversitesi'nde beyin ve bilişsel bilimler ile nöropsikoloji laboratuvarlarında Doktor Tatia Lee ve Robin Shao'nun yaptığı çalışmada Hong Kong Üniversitesi'nden hafif derecede psikopat özellikleri taşıyan 23 öğrenci ile ileri derecede psikopat bulguları gözlemlenen 29 öğrencinin, yapılan pratik sonrasında verdikleri cevaplardaki doğruluk ve yanlışlık oranı tespit edildi. Çalışmanın sonucunda, ileri derecede psikopatlık tanısı konan öğrencilerin, diğer öğrencilere nazaran daha kısa sürede yalan söyledikleri gözlemlendi. Çalışmayı yürüten Dr. Lee, ileri seviyeli psikopatlığı olan öğrencilerin beyinlerinin diğerlerine göre daha farklı çalıştığını vurgulayarak, "Yalan söylemek için beyinde ciddi bir işlem gerçekleşir. Yalan söylemek için doğru olan şeyin değiştirilmesi gerekir. Bunun için de ciddi bir dikkat, hafıza, problem çözme becerisi ve kontrol olması lazım" dedi. Dr. Lee, çalışma üniversite öğrencileri arasında yapıldığı için, sonuçları genellemek adına farklı yaş ve meslek gruplarından kişilerle de aynı çalışmanın yapılabileceğini belirtti.