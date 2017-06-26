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Psikopat ressam Salvador Dali’nin mezarı açılacak

Pilar Abel isimli kadının babalık testi yaptırmak istemesi üzerine Sürrealizm akımının öncüsü psikopat ressam Salvador Dali’nin mezarı açılacak.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:08
Psikopat ressam Salvador Dali’nin mezarı açılacak

Dünyadaki bir çok sanatçı tarafından yaşarken yaptığı tuhaf davranışlarla anılan ve "psikopat ressam" olarak bilinen İspanyol ressam Salvador Dali’nin, kızı olduğunu iddia eden 61 yaşındaki Pilar Abel isimli kadının DNA testi yaptırmak için başvurusunun kabul edilmesi üzerine, Dali’nin Katalan bölgesinin Figueres kentinde bulunan mezarı açılacak.

Girona’da doğan bir tarot kart okuyucu olan Maria Pilar Abel Martnez, babalık iddiasını ilk kez 2015 yılında ortaya atmış, 1955 yılında Salvador Dali’nin annesiyle birlikte olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan sanatçının mülkünü yöneten Dali Vakfı, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:08
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