Psikolojik rahatsızlığı bulunan vatandaş korku saçtı

Sinop’un Boyabat ilçesinde akli dengesi bozuk bir vatandaş av bayisinin camını kırıp otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabanca alarak sokakta dolaşması ilçede korkuya yol açtı.

Psikolojik rahatsızlığı bulunan vatandaş korku saçtı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:01

Boyabat ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir vatandaş 2 av bayisinin camlarını kırıp içeri girerek kuru sıkı tabanca ve otomatik tüfek aldı. İş yerlerinden aldığı kuru sıkı tabanca ve otomatik av tüfeği ile çarşı içinde gezen vatandaşı olay yerine gelen Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı. Silahların boş olduğunu fark eden güvenlik güçleri silahları şahsın elinde aldı.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören vatandaş rahatsızlığı dolayısıyla serbest bırakıldı.

 
EtiketlerEmniyet MüdürlüğüSamsunSinopBoyabat
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