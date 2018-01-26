‘Psikolojik harp ile karşı karşıyayız’

ÇINAR DEMİR / ANKARA - “Psikolojik savaş için açılan sahte hesapların algı operasyonlarına gelmeyelim” diyen Değirmenci, “İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler medya aracılığıyla kitlelere ulaştırılmamalıdır. Sosyal medyadan birlik ve beraberliği bozacak paylaşımlardan kaçınalım. Bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmayalım” diye konuştu.