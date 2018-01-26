‘Psikolojik harp ile karşı karşıyayız’
Afrin Harekâtı’nın başlamasının ardından sosyal medyada yürütülen psikolojik harbe karşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci önemli uyarılarda bulundu.26 Ocak 2018 Cuma 04:09
ÇINAR DEMİR / ANKARA - “Psikolojik savaş için açılan sahte hesapların algı operasyonlarına gelmeyelim” diyen Değirmenci, “İçeriği boşaltılmış, dezenformasyona uğramış bilgiler medya aracılığıyla kitlelere ulaştırılmamalıdır. Sosyal medyadan birlik ve beraberliği bozacak paylaşımlardan kaçınalım. Bir bilgiyi ve fotoğrafı teyit ettiremiyorsak, doğrulatamıyorsak sosyal medyada paylaşmayalım” diye konuştu.