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Psikoloğun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi

Cihan Çelik'in otizmli öğrencisine minibüste insanların gösterdiği tepki sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi.

Psikoloğun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi
Eklenme: 24 Aralık 2016, 22:24
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Psikolog olan ve özellikle “Otizm, Çocuk Psikolojisi, Aile Danışmanlığı” gibi branşlar ile ilgilenen Cihan Çelik'in 20 dakikalık minibüs yolculuğunda yaşadığı olay sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi. Alican isminde otizm rahatsızlığı bulunan öğrencisiyle Pendik-Kadıköy dolmuşunda karşılaşan Çelik, yolcuların Alican’ın çıkardığı seslere tahammül edemediğini anlattı.

Eski öğrencisi olan çocuğun otizm sebebiyle çığlık attığını ara ara yüksek sesle bağırdığını ve minibüse binerken yanında olan dedesi Nejat'ın yolculardan ‘böyle böyle kusura bakmayın Göztepe'de ineceğim' dediğini ancak minibüste bulunan insanların tepki gösterdiğini bu sözlerle anlattı:

‘Nasıl körelttiniz vicdanınızı’ 

“2-3 dakika sonra yaşlı bir teyze bağırmaya başladı, inin falan diye… Nejat bey anlatıyor, iki dakika sonramız belli değil diye. Yok ama bir destek daha çıktı arkadan kadına, böyleyse çocuğun toplu taşıma kullanma diye. Nejat Bey inecekken, inme dedim, devam ettik. Konuşmayı denedim, çocuğun durumunu ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım ama olmadı, Nejat Bey ağlamaya başladı. Oturup sohbet ettik.. 65 yaşında adamın tek dileği ‘Allah benden önce Alican'ın canını alsın' olmuş. Bensiz bu çocuğa kimse sahip çıkmaz olmuş adamın derdi. ‘Bakım evine bırak diyorlar Cihan, ben nasıl bırakacağım orada nasıl bakacaklar' diyor bu çocuğua… ‘Ben ölene kadar yanında olacağım' diyor adam.

Cihan Çelik yaşadığı olay sonrası ‘Yahu 20 dakikalık minibüs yolculuğunda bir çocuğun bağırmalarına tahammül edemeyecek kadar nasıl körelttiniz vicdanınızı, annesi babası bırakmış, torununa bir hayat yaşatmaya çalışan adamı ağlatıp evine nasıl gittiniz? Hakikatten vicdan acayip bir şey. diyerek yaşadığı olaya sosyal medyadan isyan etti.

 
EtiketlerKadıköyPendikotizmli çocuklarcihan çelik paylaşımı
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