Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PSG'den Barcelona'ya 'Neymar' yanıtı!

Paris Saint-Germain, dünya rekoru kırarak renklerine bağladıkları Neymar'ın transferi sürecinde kulübün ve Brezilyalı futbolcunun hukuk kuralları içinde hareket ettiğini bildirdi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:48
PSG'den Barcelona'ya 'Neymar' yanıtı!

Paris temsilcisi, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Katalan ekibin Neymar aleyhine açtığı davayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "PSG ve Neymar hukuka uygun hareket etmiştir. Barcelona'nın girişimi bizim için sürpriz oldu." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu duyurulmuştu.

Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretin ödenmesiyle PSG'ye transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:48
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık uyardı! Bayram temizliği yapacaklar dikkat
    1. Bakanlık uyardı! Bayram temizliği..
    2. PTT'den flaş 'bayram' açıklaması! Açık..
    3. İdamına 4 saat kala...
    4. Kılıçdaroğlu'ndan flaş talep!
    5. FETÖ'cü Emre Uslu emretti, Meral..
    6. Şerden hayır çıktı! Trabzon’dan..
    7. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşı..
    8. 7 gün önce ortadan kaybolan kız..
    9. İstanbullular dikkat! Saat 19:00'da..
    10. Bahçeli yarın konuşacak
    11. TIP'ta milli dönem! O ilaçlar Artık..
    12. Şırnak'ın Cizre ilçesinde araçta aslan..
    13. Muğla'da yaralı bulunan oklu kirpi..
    14. Çamlıca gişelerinde serbest geçiş..
    15. Amanoslar'da çatışma çıktı
    16. Malkara FETÖ davası devam ediyor
    17. Manisa’da FETÖ operasyonu 20 kişi..
    18. FETÖ’cü karı-koca saklandıkları evde..
    19. MHP'den kritik duyuru! Yarın sabah...
    20. Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam