PSG ve beIN Sports'un sahibi Türkiye'den takım alıyor!

Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports ve son olarak Neymar ve Mbappe için 350 milyon euro'luk ödeme yapan PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, Başakşehir Kulübü'nü satın almak istiyor.

Fanatik'in haberine göre Türkiye'den bir kulüp satın almak isteyen Nasser Al-Khelaifi, Başakşehir ile el sıkıştı.

Tarafların tüm detayları konuştu ve Ocak ayında imzaların atılması yönünde anlaşma sağladı.

İmzalar ligin ikinci yarısı başlamadan atılmış olacak.

Satın alma gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde ilk kez bir takım yabancı bir sermaye tarafından satın alınmış olacak.

Başakşehir yalanladı

İHA'ya konuşan Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, "Kulüp anonim şirketi. Görüşme olursa bildirim yaparak kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Kesinlikle satış söz konusu değildir." dedi.

beIN Medya'dan açıklama

Habere bir yalanlama da beIN Medya'dan geldi.

İşte beIN Media Group'un açıklaması:

Kamuoyuna önemli duyuru,

Basında yer alan iddiaların aksine; ana hissedarımız beIN MEDIA GROUP’un Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü satın alma planı bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili beIN MEDIA GROUP ve Digiturk’ün resmi iletişim kanalları haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder; kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,DIGITURK