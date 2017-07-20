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PSG, Pekel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Paris Saint-Germain Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Melike Pekel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:55
PSG, Pekel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı


UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 2016-2017 sezonunda final oynayan Fransız ekibi Paris Saint-Germain, kadrosuna en son Metz’de forma giyen milli futbolcu Melike Pekel’i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pekel’in sağlık kontrolünden geçtiği ve 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

  • 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer oldu ve 11 maçta, 7 kez fileleri havalandırdı. A Milli Kadın Futbol Takımı’nda da mücadele eden Melike, 15 müsabakada 7 gol kaydetti.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 14:55
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