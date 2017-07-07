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PSA Grubu, ODA bölgesinde Satış ve Pazarlama Bölümü'nü güçlendiriyor

Samir Cherfan, PSA Grubu’nda 1 Temmuz 2017'den itibaren Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Satış ve Pazarlama Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu yeni rol, Push to Pass stratejik planının başarılmasını desteklemek amacıyla oluşturuldu. Bu planın hedefi 2025 yılına kadar Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 1 Milyon adet araç satmaktır. Bu hedef Peugeot, Citroën ve DS markalarını kapsamaktadır.

07 Temmuz 2017 Cuma 23:00
PSA Grubu, ODA bölgesinde Satış ve Pazarlama Bölümü'nü güçlendiriyor

Samir Cherfan, artan sorumluluklarla, otomotiv değer zincirinin tamamını kapsayan 25 yıllık tecrübeyle PSA Grubu’na katılıyor.

1992'de Polytech Paris mühendislik okulundan mezun olan Samir, Renault Grubu’nda işe başladı ve kariyerinin ilk 11 yılını araç mühendisliğinin değişik yönetim bölümlerinde geçirdi.

Ardından orta sınıf sedan ve hatchback modeller için Program Direktörü oldu. Bu stratejik bölümün dünya çapında gelişimine öncülük etmede yardımcı oldu.

2010 yılında, Samir Cherfan, Paris'teki Renault Perakende Grubu'nda Genel Müdür olarak göreve getirildi. İki yıl sonra Nissan Orta Doğu’ya önce Satış ve Pazarlama Direktörü olarak, ardından 2013'te Bölge Genel Müdürü olarak katıldı.

Onun döneminde Nissan, Körfez ülkelerinde ve Türkiye'de pazar payında önemli bir artış görmüştür.

Samir Cherfan yeni meydan okumayla, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için Satış ve Pazarlama faaliyetlerini PSA Grubu'nda denetleyecek ve bölgedeki büyüme fırsatlarından yararlanmak için şirketin ticari operasyonlarının stratejik gelişiminden sorumlu olacak.

Cherfan, faaliyetleriyle ilgili olarak Genel Müdür Yardımcısı, Orta Doğu ve Afrika Bölge Müdürü ve PSA Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Christophe Quémard’a rapor verecek.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 23:00
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