Prysmian Group, Büyük başarıya ulaşan “Make It” işe alım programının ikincisini başlattı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group, üretim tesislerinde görevlendirmek üzere yeni yetenekler kazanmak amacıyla, “Make It” işe alım programının ikincisini başlatıyor. Üretim deneyimine sahip mühendisler ve teknik personel için “Make It” adı verilen işe alım programının ilkine, 6 binden fazla başvuru oldu ve 50 profesyonelin işe alımı gerçekleştirildi.

Üretim, bakım, tasarım ve kalite mühendisleri ile diğer teknik uzmanları işe almayı hedefleyen programla, şirketin dünya genelindeki merkezlerinde, üretim alanında, anahtar pozisyonların doldurulması planlanıyor.Adaylarda mühendislik veya dengi bir alanda lisans diploması, benzer pozisyonlarda ve mesleki bağlamda 3-5 yıl arasında iş deneyimi, iyi İngilizce bilgisi ve liderlik nitelikleri gibi özellikler aranıyor.

İkincisi başlatılan “Make It” programı çerçevesinde, dört yıl süreyle, adayların mesleki becerilerinin geliştirilmesi Prysmian Group Academy çatısı altında gerçekleştiriliyor. Yeni program, Milano’daki yeni genel merkezde bir haftalık oryantasyonla başlayacak. Katılımcılar bu eğitimin ardından, Prysmian Group Türkiye’nin üstün nitelikli uzman insan kaynağı yetiştirmek üzere hayata geçirdiği Mudanya’daki Üretim Akademisi’nde, iki hafta boyunca üretim, kalite, planlama, süreç iyileştirme gibi konularda hem teorik, hem işbaşı eğitimlerini alacaklar. Mart sonuna kadar devam edecek olan seçim sürecinin ardından, işe alınacak adayların Prysmian Group’a kabulünün, Haziran 2017’de gerçekleşmesi öngörülüyor.

Prysmian Group’un İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabrizio Rutschmann program hakkında şunları söyledi: “Prysmian Group olarak, genç insanlara yatırım yapmanın önemine inanıyoruz. Hedefimiz, bu genç profesyonellerin potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmeleri için gelişimlerine katkıda bulunmak. ’Make It’ programı da, yeni mezunlara yönelik olarak sunduğumuz ‘Build the Future’ yerleştirme programı gibi yeni yetenekleri keşfetmemizi sağlayan girişimlerimizden biridir.”

Prysmian Group’un dünyada olduğu kadar, Türkiye’deki liderliğinin ve başarısının da insan kaynağındaki kalite ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu ise, “Grup olarak,mesleki gelişim fırsatları sunarak kaliteli insan kaynağı yetiştirmeye büyük önem veriyoruz. Prysmian Group Akademisi kapsamında Türkiye’de kurduğumuz Üretim Akademisi’nde grubumuzun teknik birim yöneticilerini yetiştiriyoruz. “Make It” işe alım programına katılan çalışanlarımızın, Üretim Akademisi’nde aldıkları eğitimlerle güçlü bir altyapı kazanmalarını sağlıyoruz” dedi.

Dünya genelinde 80 fabrikaya ve 33 ülkede çeşitli mükemmellik merkezlerine sahip olan Prysmian Group, başta denizaltı kabloları ve fiber optik segmentleri olmak üzere kablo sektöründe bir dünya lideri olarak her yıl yaklaşık 200 milyon Euro tutarında sanayi yatırımı yapmaya devam ediyor.