Pruva 34’de teslimler Haziran’da

Deniz manzaralı projeden konut sahibi olmak isteyenler için 60 ay sıfır faiz avantajı devam ediyor. 7 rezidans, 2 otel ve 1 apart otel olmak üzere toplam 10 bloktan oluşan projedeki dairelerin Örnek dairelerin ziyarete açık olduğunu söyleyen Doğa Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Ayvacı, “Daireleri metrekaresi 4 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz. Tüm dairelere tapu tahsisli 10 metrekare depo alanı ve daire büyüklüğüne göre 3-4 adet kapalı otopark alanı veriyoruz” dedi.