Pruva 34’de teslimler Haziran’da
İstanbul Bakırköy’de Doğa Madencilik imzası ile hayata geçirilen ‘Pruva 34’ projesinde teslimler Haziran 2018’de gerçekleşecek.
Deniz manzaralı projeden konut sahibi olmak isteyenler için 60 ay sıfır faiz avantajı devam ediyor. 7 rezidans, 2 otel ve 1 apart otel olmak üzere toplam 10 bloktan oluşan projedeki dairelerin Örnek dairelerin ziyarete açık olduğunu söyleyen Doğa Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Ayvacı, “Daireleri metrekaresi 4 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz. Tüm dairelere tapu tahsisli 10 metrekare depo alanı ve daire büyüklüğüne göre 3-4 adet kapalı otopark alanı veriyoruz” dedi.