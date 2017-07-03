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Provokatörler yeni kurbanlar istiyor

Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te ateist Aziz Nesin’in kışkırtması sonrasında 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak faciasında geçen 24 yıla rağmen Müslümanlara yönelik önyargı bitmedi. Acı olayın yıldönümünde CHP ve HDP’li milletvekilleri, Sivas olaylarını yine Müslümanlara baskı ve hakaret aracı olarak kullandı. Dünkü anma törenine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu (sağ 3) da katıldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:13
Provokatörler yeni kurbanlar istiyor

FARUK ARSLAN / İSTANBULSivas’ta 2 Temmuz 1993’te ateist Aziz Nesin’in kışkırtmasıyla gerçekleşen ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak faciası sonrasında geçen 24 yıla rağmen Müslümanlara yönelik önyargı bitmedi. Acı olayın yıldönümünde CHP ve HDP’li milletvekilleri, Sivas olaylarını yine Müslümanlara baskı ve hakaret aracı olarak kullandı. Madımak simsarları, birçok Müslümanın yıllardır suçsuz yere cezaevlerinde tutsak edildiği Sivas davasına yeni kurbanlar istedi.

“15 BİN KİŞİ TUTUKLANSIN!”

Madımak hadisesinin 24. yıldönümünde Sivas’ta düzenlenen etkinliklerde CHP, HDP ve Vatan Partisi boy gösterdi. Eski Madımak Oteli’nin önüne kadar yapılan yürüyüşe katılanlar, İslam’a ve Müslümanlara nefret kustu. Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı Madımak yürüyüşü sonrası açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Sivas olaylarının failleri olarak 15 bin kişiyi gösterdi. Sarıhan, “Mahkemelerde her yolu denemeye çalıştık adalet sağlansın, katiller bulunsun, arkalarındaki örgütler ele geçirilsin diye elimizden gelen bütün olanakları kullandık ama ne yazık ki yargıdan aldığımız sonuç 15 bin kişinin bu olayın faili olduğunun polis kayıtlarında bilinmesine karşın sadece 180 kişi yargı önüne geldi ve sonuç olarak bir avuç insana ceza verildi” ifadelerini kullandı.

HDP’DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Madımak olaylarının 3 gün sonrasında Erzincan’da Başbağlar köyünü basarak tüm kötü ateşe veren ve 33 Müslümanı katlederek, “Madımak’ın intikamını aldık” şeklinde bildiri dağıtan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP de Madımak sömürücülüğüne katıldı. HDP’nin, yayınladığı kurumsal açıklamada skandal ifadelere yer verildi. 

Genel başkanları terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan PKK uzantısı HDP’nin Madımak olaylarının yıldönümüyle ilgili yayınladığı açıklamada, “Sivas Katliamını yapan zihniyetle bugün iktidarda olan zihniyet arasında büyük benzerlikler vardır. O katliamın faillerinin avukatları bugün Bakan’dır, vekildir” denildi. 

Madımak istismarına FETÖ de katıldı. FETÖ’cü firari gazeteci İhsan Yılmaz, “Allah zalimlerin belasını versin, zevkle seyredenlerin, susanların da. Değişmiyor ülke!” sözlerini paylaştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:13
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