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Provokatörler sorguda

Suriye’den aldığı talimat üzerine Kayseri’den kiraladığı minibüsle CHP yürüyüşüne intihar saldırı yapmayı planladığı ortaya çıkan DEAŞ’lı terörist ve ona yardım edenlerin sorgusu sürüyor

07 Temmuz 2017 Cuma 08:45
Provokatörler sorguda

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladıkları belirlenen, gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ’ın 6 mensubunun sorguları sürüyor. Suriye’den aldığı talimatla Kayseri’den kiraladığı minibüsle CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli’ne gitmek üzere yola çıktığı belirlenen ve minibüsü yürüyüşteki kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı öğrenilen Oğuzhan K. Kayseri’ye getirildi.

USLU’NUN TWEET’İ DE DOSYADA

Oğuzhan K. ve eşi Ayla K. ile bu kişilere yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu’nun 22 Haziran’da attığı “RTE rejimini tanıyorsam, adalet yürüyüşüne, kitlelerin katılacağı İzmit İstanbul’a yaklaşınca saldıracaklar” şeklindeki 'tweet'inin FETÖ ile DEAŞ bağlantısını ortaya koyduğunu değerlendiren Kayseri Emniyeti yetkilileri, bu konuyu da soruşturma dosyasına dahil etti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:45
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Suriye
  4. Emniyet Müdürlüğü
  5. Kayseri
  6. İzmit
  7. Kılıçdaroğlu
  8. Kemal Kılıçdaroğlu
  9. Kemal Kılıç
  10. Enis Berberoğlu
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