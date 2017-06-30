Provokatör kadın gözaltına alındı
CHP'nin sözde adalet yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Şenay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı.30 Haziran 2017 Cuma 08:11
CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan, Şenay Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı sözde adalet yürüyüşünde Şenay “Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün” diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalışmıştı.
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Mehmet mücahit11 dk önce Müebbet verinde bir daha yeltenmesinler Eşref ılgaz12 dk önce Chp balı yalamış anlaşılan Pasa12 dk önce Bu CHP ne dürüst bir Türk partisi nede bi tanecik insan evladı varlanet olsun içinizdeki şeytana. tuğrul19 dk önce Kurtarsın şimdi seni yollarına zibiller dökülen kılıçartığı... Mal19 dk önce Dangalakligin büyük yazmandan belli İbrahim31 dk önce Bumünafık vatan hainleri, Milletinçoluk çocuğunu sokaklara dökmekisterken, kendi pi...lerini sırça köşk-lerde saklarlar. Adaletli Savcılarımayalvarıyorum bunların cezalandırıl-masında ne olur bunlara merhametlidavranmayın. Çünkü bunların hepsiVatan hainidir. vatansever36 dk önce bence.. kadin alanen soylemis,yanindakilerden daha durustdavranmis.!!saklamamis,ben isyana tesvik ediyorum diye..bu itiraf sayilmali..serbest birakilmaliAsil niyetini saklayanlar sorgulanmali! atalar,caglayan sudan degil,durgun akandan korkun der.. İlhami1 sa önce KK nın yanında coşmuştun şimdi havlada görelim inkara sapmadan dosdoğru olda görelim Bekir1 sa önce Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün yeni Berkin Elvanlar peşindeler. Şimdi bu kadın haklı olarak gözaltına alındı. Bu kadın hakkında bu karar alındı diye provakatif açıklama ve eylem yapacak olanlar olursa onları da gözaltına almak gerekir. BAŞINDAKİ TÜRBANDAN UTANTABİ UTANIRSAN1 sa önce BAŞINDAKİ TÜRBANDAN UTAN