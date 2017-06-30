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Provokatör kadın gözaltına alındı

CHP'nin sözde adalet yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan Şenay Günaydın, halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 08:11
Provokatör kadın gözaltına alındı

CHP yürüyüşünde sokağa çıkma çağrısı yapan, Şenay Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan gözaltına alındı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı sözde adalet yürüyüşünde Şenay “Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün” diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalışmıştı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 08:11
  1. chp
  2. Şenay Günaydın
  • Mehmet mücahitMehmet mücahit11 dk önce
    Müebbet verinde bir daha yeltenmesinler
  • Eşref ılgazEşref ılgaz12 dk önce
    Chp balı yalamış anlaşılan
  • PasaPasa12 dk önce
    Bu CHP ne dürüst bir Türk partisi nede bi tanecik insan evladı varlanet olsun içinizdeki şeytana.
  • tuğrultuğrul19 dk önce
    Kurtarsın şimdi seni yollarına zibiller dökülen kılıçartığı...
  • MalMal19 dk önce
    Dangalakligin büyük yazmandan belli
  • İbrahimİbrahim31 dk önce
    Bumünafık vatan hainleri, Milletinçoluk çocuğunu sokaklara dökmekisterken, kendi pi...lerini sırça köşk-lerde saklarlar. Adaletli Savcılarımayalvarıyorum bunların cezalandırıl-masında ne olur bunlara merhametlidavranmayın. Çünkü bunların hepsiVatan hainidir.
  • vatansevervatansever36 dk önce
    bence.. kadin alanen soylemis,yanindakilerden daha durustdavranmis.!!saklamamis,ben isyana tesvik ediyorum diye..bu itiraf sayilmali..serbest birakilmaliAsil niyetini saklayanlar sorgulanmali! atalar,caglayan sudan degil,durgun akandan korkun der..
  • İlhamiİlhami1 sa önce
    KK nın yanında coşmuştun şimdi havlada görelim inkara sapmadan dosdoğru olda görelim
  • BekirBekir1 sa önce
    Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün yeni Berkin Elvanlar peşindeler. Şimdi bu kadın haklı olarak gözaltına alındı. Bu kadın hakkında bu karar alındı diye provakatif açıklama ve eylem yapacak olanlar olursa onları da gözaltına almak gerekir.
  • BAŞINDAKİ TÜRBANDAN UTANTABİ UTANIRSANBAŞINDAKİ TÜRBANDAN UTANTABİ UTANIRSAN1 sa önce
    BAŞINDAKİ TÜRBANDAN UTAN
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