Provokatör Barbaros Şansal için flaş sınır dışı kararı!

KKTC İçişleri Bakanlığı'nın Türk halkına hakaret eden Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 17:19
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Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı.

GÖZALTINA ALINDI

KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

HAVA DÜZELİNCE SINIR DIŞI EDİLECEK

Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRK HALKINA HAKARET

Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı.

 
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HABER YORUMLARI
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leyla

bu tür olaylarIn haber yaPIlmasINI gereksiz ve faydasIz buluyorum. Ruh sagLIGI bozuk birinin konusmalarI, yardIma ihtiyacI var. siyasetci degil birsey degil. ciddiye almamak, allah Islah etsin demek en iyisi.

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ogeday şamansoy

reina'da katledilenler için oh iyi oldu yazan köpek soylarına hiç bir şey yapılmazken, bu adamı günah keçisi ilan etmek... yeni yıl karşıtı köpekler çok mutlu olmuştur...

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Buğra

Kimin itiyse o kapıya bağlansın

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seren çetin

türkiyenin sahtedelikanlılarıyinehomofobik saldırı en çirkinen dipkarakterleriyle sanki kendi hayatlarındaçokdüzgün insanlareminin ki öyle değil

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Ilyas özkul

Vatandasliktan atılsın

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Ilyas özkul

Vatandasliktan cikarilsin böyle adamdan hainlikten baska bir sey gelmez

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hercai

Turkiye'ye degil, asil vatani Tel Aviv, isgal ulkesi Israil'e postalayin!

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akın

kafasına sıkacaksın bu itin.

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seren çetin

gercek provokatör ler iş başındayorumlarıylaherzaman oldugu gibihakaretleriyle bu insanlar normal hayatındazatenmutsuz kişiler but başka kişiyehakaretedenler

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L S

BUGİBİ ŞEREFSİZLERİ DEYİL TÜRKİYEYE ALMAK TÜRKİ DEVLETLERİNE BİLE SOKULMAMASI LAZIM. ADİ KAREKDRRSİZ ONUN BUNUN ...

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Abdulkadir dursun

Delidir ne yapsa yeridir. Ayyaş herif içtiğin şişelerde sana şansal.

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doğan

Zıkkımın kökünü iç şerefsiz

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Alper Tunga

Bu Top'u yuvarlayın gitsin cehennemin dibine.seni..

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M. Takan

Seviyesini belli etmiş.

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