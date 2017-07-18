Provokasyona dikkat! İstanbul diye paylaşıyorlar...

Bugün İstanbul’da mevsim normallerinin çok üstünde yağan yağmur çok sayıda noktada su baskınlarına neden oldu, provokatörler bunu fırsat bilip başka ülkelerde yaşanan felaketleri İstanbul'da yaşanmış gibi aktardı.

Avcılar’da çekildiği iddiasıyla paylaşılan ve bazı medya kuruluşlarının da teyit etmeden yayınladığı görüntüde araçlar bir sokakta hızla sürüklenirken görülüyor.

Bu videoyu teyit etmeye çalışan hürriyet.com.tr editörleri, çevredeki ipuçlarından yola çıkarak görüntünün 7 Eylül 2015’te İspanya’nın Endülüs bölgesinde çekildiği bilgisine ulaştı. İspanya’nın güneyindeki bu bölgede seller sık sık can alıyor. 2015 eylülündeki sellerde de Almeria, Anda ve çevresinde en az 4 kişi ölmüştü.