Protokolden kan bağışı

Bağış sonrası Kızılay personeli ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Erdem insanların sağlıklı yaşam için kan bağışında bulunmasını gerektiğini belirterek; "İlçe merkezinde kurulan Kızılay çadırında ‘Kan vermek hayat kurtarır’ sloganı ile kan bağışımızı çalışma arkadaşlarımızla yaptık. Bu bağışlar farkında olmasak da birçok insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insan kendisi kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Esasında insanı, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekir. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, vatandaşlarımıza, Kızılay’ımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.” Dedi.