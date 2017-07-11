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Protokolden kan bağışı

Reşadiye Kaymakamı ve İlçe Protokolü Türk Kızılay’ına kan bağışındabulundu. Reşadiye Kaymakam Faruk Erdem, Cumhuriyet Savcısı Burak Şimşek, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Yıldız ve Belediye Zabıta Amiri Erdoğan Kocabay kan bağışı kampanyasına destek vermek için bugün kan bağışında bulundu.

11 Temmuz 2017 Salı 19:18
Protokolden kan bağışı

Bağış sonrası Kızılay personeli ile sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi alan Kaymakam Erdem insanların sağlıklı yaşam için kan bağışında bulunmasını gerektiğini belirterek; "İlçe merkezinde kurulan Kızılay çadırında ‘Kan vermek hayat kurtarır’ sloganı ile kan bağışımızı çalışma arkadaşlarımızla yaptık. Bu bağışlar farkında olmasak da birçok insanın hayatta kalmasını sağlıyor. Bir anlamda insan kendisi kan verirken, verdiği kanla da birçok kişinin hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Herhangi bir çağrıya gerek olmaksızın hep ihtiyaç olabileceği bilinciyle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum. Esasında insanı, insanlığı ve kendini seven herkesin kan vermesi gerekir. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, vatandaşlarımıza, Kızılay’ımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.” Dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:18
  1. Kızılay
  2. Reşadiye
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