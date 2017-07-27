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Protokoldeki kavganın ardından flaş gelişme… Görevden alınmasını istedi!

Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası güreş şenliklerinde protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz ile arbede yaşayan Emniyet Müdürü Suat Çelik, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep etti.

27 Temmuz 2017 Perşembe 08:13
Protokoldeki kavganın ardından flaş gelişme… Görevden alınmasını istedi!

Ordu’nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylasında güreş şenliklerinde, protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milletvekili koltuğuna oturan Emniyet Müdürü Suat Çelik’i kaldırmak istediği sırada arbede yaşanmıştı. Çıkan arbedede protokolde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’ta ezilme tehlikesi geçirmiş ve şenliği terk etmişti.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ VE YILLIK İZNE ÇIKTI

Yaşanan kavganın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek Ordu’ya gelen 2 Mülkiye Başmüfettişi ile Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütürken, Emniyet Müdürü Suat Çelik bugün itibariyle izne ayrıldığını açıkladı.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası Şenliklerinde meydana gelen ve yaşanmasını aska arzu etmediğim nahoş olay sebebiyle; üstlenmiş olduğum görevin önemi ve devlet memuriyeti ciddiyeti gereği 27.07.2017 tarihi itibariyle senelik izne ayrılarak, İçişleri Bakanlığımızdan geçici de olsa Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmemi talep etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:13
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