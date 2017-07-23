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Protokolde kavga çıktı, bakanı komandolar çıkardı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu'daki şenlik alanında geldi. Kurtulmuş protokolde iken kavga çıktı.

23 Temmuz 2017 Pazar 16:11
Protokolde kavga çıktı, bakanı komandolar çıkardı!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde Perşembe Yaylası Şenlikleri’ne katıldı. Kurtulmuş, şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribündeki yerine geçmeden önce Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, gelen İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’in protokol sırasına oturmasına izin vermedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN KORUMALARI  İLE BELEDİYE BAŞKANININ KORUMALARI...

Bakan Kurtulmuş’un yoğun güvenlik önlemleri altında geldiği meydanda gerginlik devam etti. Kurtulmuş, kalabalıktakileri selamlayarak protokoldeki yerine oturdu. Bu sırada Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribünde oturupkendi arasında konuşurken, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’in korumalarıyla, onun oturmasını engelleyen Zabıta ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın korumaları arasında kavga çıktı.

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Bakan Kurtulmuş, ezilme tehlikesi atlattı. Kavganın içinde kalan Bakan Kurtulmuş, korumaları ve komandoların eşliğinde meydandan çıkarılarak güvenlik nedeniyle bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

Ordu Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, kavga ardından protokolün yanına gitmeye çalışan çevredekilerisakinleştirmeye çalıştı. Bakan Kurtulmuş’un meydanı terk etmesi üzerine, Vali Seddar Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Suat Çelik de yoğun güvenlik önlemi altında bölgeden uzaklaştı. Özel Harekat Polisleri ve komandolar da bölgede önlemlerini sürdürürken, güreş şenliğine de kaldığı yerden devam edildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 16:11
  1. numan kurtulmuş
  2. protokol
  3. SİYASET Haberleri
  • Böylesi Zalaklık da GörülmemiştirBöylesi Zalaklık da Görülmemiştir25 dk önce
    Belediye Başkanı' na acilen işten el çektirmek gerekir.
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 40 dk önce
    Yok birşey olmaz yeni akit
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