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Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!

Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan getirildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:37
Protokol kavgasının ardından yeni görevi belli oldu!

Resmi Gazete’de bu gün yayımlanan İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik polis başmüfettişi olarak merkeze alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne de Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan getirildi.

Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve merkeze bağlı birimlere yapılan atamada ise polis başmüfettişi Suat Çelik, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı görevine getirildi.

Çelik, geçen 23 Temmuz’da Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri’nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz ile protokolde yer tartışması nedeniyle arbede çıkmıştı. Şenliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da arbede sırasında alanı terketmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili Çelik ve Yılmaz için Ordu’ya iki mülkiye başmüfettişi göndermişti. Bunun üzerine Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep ederek yıllık izne ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:37
  1. Mehmet Erduğan
  • Cemil Nadir ÖzgünCemil Nadir Özgün26 dk önce
    Komedi
  • Murat Murat 36 dk önce
    Birinin başını daha yediler
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