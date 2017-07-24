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Protokol kavgasının ardından başkandan ilk mesaj!

Ordu'da dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı şenliklerle protokol birbirine girmişti. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın korumaları ile Emniyet Müdürü Suat Çelik'in korumaları birbirine girmişti. Bakan korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Belediye Başkanı Yılmaz, büyük tepki çeken olayın ardından bugün görüntülü açıklama yapacağını duyurdu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:28

Olay sonrası bugün bir tweet atan Ordu Belediye Başkanı, saat 12.00'de basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Yılmaz, twitter hesabından "Bugün saat 12.00'da, Aybastı Perşembe Yaylası’nda yaşananları görüntü ve delilleriyle birlikte açıklayacağım" diye yazdı.

NE OLMUŞTU

Dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde Perşembe Yaylası Şenlikleri’ne katıldı. Kurtulmuş, şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribündeki yerine geçmeden önce, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, gelen İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’in protokol sırasına oturmasına izin vermediği belirtildi. Bunun üzerine ortalık bir anda karıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:28
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
  2. Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz
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