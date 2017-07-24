Protokol kavgasının ardından başkandan ilk mesaj!

Olay sonrası bugün bir tweet atan Ordu Belediye Başkanı, saat 12.00'de basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Yılmaz, twitter hesabından "Bugün saat 12.00'da, Aybastı Perşembe Yaylası’nda yaşananları görüntü ve delilleriyle birlikte açıklayacağım" diye yazdı.

NE OLMUŞTU

Dün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde Perşembe Yaylası Şenlikleri’ne katıldı. Kurtulmuş, şenlik alanında protokol için hazırlanmış tribündeki yerine geçmeden önce, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, gelen İl Emniyet Müdürü Suat Çelik’in protokol sırasına oturmasına izin vermediği belirtildi. Bunun üzerine ortalık bir anda karıştı.