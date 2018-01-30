Protokol imzalandı! Öğretim elamanı...

Üsküdar Üniversitesi ile Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında ortak programlar ve öğretim elemanı değişiminde işbirliği protokolü imzalandı.Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ve Prof. Dr. Cem Tanova, Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Halkla İlişkiler ve Basın Müdürü Murat Aktuğralı’nın aralarında bulunda heyeti kabul etti.

Senato salonunda gerçekleştirilen görüşmede iki üniversite arasında ortak programlar ve öğretim elemanı değişiminde işbirliği protokolü imzalandı.

Üsküdar Üniversitesinden Genel Sekreter Selçuk Uysaler, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Haydar Sur, Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot, Strateji Geliştirme Direktörü Ayşe Öztürk, Kurumsal İletişim Direktörü Tahsin Aksu'nun da katıldığı programda iki ülkedeki eğitim olanakları da konuşuldu.