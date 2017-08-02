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Protez ile Çocuklara Yaşam Sevinci Sağlandı

İHH ve AID işbirliğinde kurulan Protez Merkezi Konya’daki savaş mağduru çocuklar için protez ihtiyacını karşılıyor. Doç. Dr. Yaşar Tatar “Önceliğimiz çocukların yaşam sevincine ortak olmaktır.”

02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:29
Protez ile Çocuklara Yaşam Sevinci Sağlandı

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği binasında gerçekleşen protez işleminde üç savaş mağduru çocuğun ihtiyacı karşılanacak. Suriye’de bombalanan bir okulda yaralanan ve hayata tutunan üç çocuğun ölçüleri alınarak protez işlemlerine başlandı.

Öncelik Çocukların Yaşam Sevinci

Öncelikli amaçlarının savaş mağduru çocukların ihtiyacını gidererek yaşam sevinçlerine ortak olmak olduğu dile getiren İHH Protez Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Tatar “Türkiye’nin çeşitli illerinde yürüttüğümüz çalışmada önceliği çocuklara veriyoruz. Bu süreçte Hekimlerimiz tarayıcı sistemler kullanarak hastanın ölçülerini alıyor. Tarayıcı sistemlerin verileri İstanbul’da Protez bilgisi ile birleştirerek 3D yazıcılardan hastaların kullanacağı soket dediğimiz hastaların asıl kullanacağı kısmı üretiyoruz. İlerleyen aşamalarda soket denemeleri yaparak çocuklarımıza uygunluğu gözetiliyor ve bir aksilik çıkmaz ise aynı gün protez işlemi gerçekleştiriliyor.” dedi.

Gezici Protez Atölyesi

Tatar protez işlemindeki süreci kısaltmak adına gezici bir atölye kuracaklarını dile getirerek “Uzaklık ve denemelerdeki sıkıntılardan ötürü gecikmeler yaşanabiliyor. İnşaallah önümüzdeki yıldan itibaren gezici bir protez atölyemiz olacak ve bu tür sorunları aşmış olacağız. Böylece çocuklarımız bir gün içerisinde protezine kavuşabilecek.” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:29
  1. İHH
  2. AID
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