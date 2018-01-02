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Protestoları fırsat bildi! ABD'den 'İran' hamlesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu.

02 Ocak 2018 Salı 22:46
Protestoları fırsat bildi! ABD'den 'İran' hamlesi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

"CESURCA SOKAKLARA ÇIKTILAR"

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" belirterek, gösterilere destek verdi.

"ALKIŞLIYORUZ! DIŞ GÜÇLERLE İLGİSİ YOK"

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 22:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ALİALİ1 sa önce
    Bu İran aslında ....
  • avcı demiravcı demir1 sa önce
    Kuzeyin oğlu kim ile baş edemedi.Türkiye de olmadı.Gözünü irana dikti Teksas haydutu.
  • HikmetHikmet1 sa önce
    İmamlar papazlarla aynı sofrada oturup sohpet ediyorlar yemek yiyorlar ne bekliyordunuz papazların islama gelmesinimi düşman zayıf noktayı bulup öyle vuruyor kalleşçe gavurdan dost domuzdan post olmaz
  • Vurucu...Vurucu...1 sa önce
    He oldu kaltak...Mal bulmuş magribi gibi size yedirecektik iranı, hala dünyayı tek başlarına yönettiklerini sanıyorlar...
  • OsmanOsman1 sa önce
    İşine gelince BM ,,işine gelmezse BM de kim..? Toplasan ne olacak çin ile rusya veto edecek
  • IkraIkra1 sa önce
    Isine geldimibm nin iklim,nukleer antlasmalarindan cik..bm nin kudus kararini tanima..ama isine geldimi bm yi acil topla..kabahat bizde ki ,sende sitahiler ayaklandiginda bm yi acil mudahaleye cagirmadik..iki yuzlu abd bm senin istedigin zaman öteceggin ciftligin degil..buyuk seytan .
  • Kerem Kerem 1 sa önce
    Suriye de kendi halkını öldüren hükümetle iş birliği yaparken BMGK ya cips ve kola dağıtıyordunuz..!
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