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Protestolar 10. haftasında!

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye karşıtı protestolar 10. haftasını geride bıraktı

Protestolar 10. haftasında!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 19:03
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu Choi Soon-sil'in resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren skandala tepkiler artarak devam ediyor.

Yeni yıl arifesinde Choi ile ilgili skandalın ortaya çıkışının 10. haftası biterken, başkent Seul'de düzenlenen gösteride Devlet Başkanı Park'ın istifasını isteyen yüz binlerce kişi Devlet Başkanlığı Sarayı'na ve Anayasa Mahkemesi'ne yürüdü.

Diğer yandan destekçileri Park'ın görevine iade edilmesini talebiyle yürüyüşler yapmaya hazırlanıyor. 

Park'ın istifasını isteyen protestocular, iki buçuk aydır her cumartesi Seul'de gösteri düzenliyor.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Park'ın görevden alınmasına ilişkin soruşturma açılması konusundaki önergede 300 milletvekilinden 234'ü Park aleyhinde oy kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, yolsuzluk skandalıyla ilgili soruşturmanın savunma faslında gelecek hafta yapılacak duruşmada Devlet Başkanı Park'ı ifade vermeye zorlayamayacaklarını duyurmuştu. Mahkeme, yargılama sürecinin Park'ın fiziksel olarak mahkemede olmadan da yürüyeceğini, kendisini duruşmaya gelip ifade vermeye zorlamanın bir anlamı olmadığını kaydetmişti.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse ülkede 2017'nin aralık ayında yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin bir cumhurbaşkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013'te göreve başladığında Choi Soon-sil'in konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu ancak bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve halkından özür dilemişti.

 
EtiketlerGüney Kore'Anayasa MahkemesiChoi Soon-sil
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