Protein içeren besinler nelerdir?
- Tavuk
- Balık
- Süzme peynir
- Sığır eti
- Fıstık
- Tofu
- Barbunya
- Yumurta
- Yoğurt
- Fındık
- Badem
- Kabak çekirdeği
- Kuşkonmaz
- Muz
- Kepek ekmeği
- Brokoli
- Havuç
- Kuzu eti
- Istakoz
- Süt
- Portakal
- Makarna
- Bezelye
- Yulaf
- Patates
- Karides
- Esmer pirinç
- Ispanak
Protein'in faydaları nelerdir?
- Sinir ve kas çalışmalarını koordine etmeye yardımcı olur
- Hücreleri onarır ve yeniler
- Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan antikorlar üretir
- Hücre içi ve hücre dışı sıvıların ozmotik dengede tutulmasını sağlar
- Vücuda enerji verir
Nelere dikkat edilmeli?
Fazla miktarda doymuş yağ içeren besinlerin tüketilmesi, başta kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.