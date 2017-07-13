Prostatın belirtileri, aşamaları ve tehlikeleri nelerdir?
Türkiye'de 30 yaşın üzerinde her üç erkekten birinde prostat bezi ile ilgili bir sorun var. İdrara çıkma ile ilgili çeşitli sorunlar, karın altı bölgesinde zonklayıcı ağrı, güçsüzlük, erken boşalma, düşük libido - tedavi edilmeyen prostatitin semptomlarından ve sonuçlarından bazılarıdır. İşte diğer detaylar...13 Temmuz 2017 Perşembe 15:53
İşte prostatın ilk belirtileri:
Sık idrara çıkma isteği
Güç azalması (erektil disfonksiyonidrar sorunlar)
Kasık bel bölgesinde rahatsızlık ya da ağrı
- İlk aşamada hastalık kendini göstermeyebilir, ancak güçte düşme ve idrara çıkma problemleri bu hastalığın ilk işaretidir. En önemli şey - geciktirmemek! İktidarsızlık - bu hastalığın en zararsız sonucudur. Genellikle prostat kanserine yol açan prostat tümörü çok daha tehlikelidir.
Bu nedenle prostatit hastalığı, erkekler için aralarında en önemlilerin aşağıda belirtildiği birkaç tehlikeoluşturur:1-İktidarsızlık
2-Prostat adenom
3-Prostat Kanseri
Ayrıca, prostatit hastalığı olan her erkekte, yani %100 durumlarda iktidarsızlık gelişir. Kimisinde daha önce, kimisinde daha sonra, ama her zaman.
Prostat kanseri prostatit hastalığın sonraki aşamalarında ortaya çıkar, ama aynı zamanda nadir değildir. Prostatiti tedavi etmeyen ve onunla yaşamaya devam eden erkekler aslında "ateşle oynuyorlar". Eğer uzun bir süre sertleşme ile ilgili sorun yaşamamak istiyorsanız, prostatit tedavi edilmelidir. Ve bu mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.
Sorun olan, hastalığa yakalanan erkeklerin çoğunluğu yardım için doktorlara başvurmamalarıdır. Kimisi bu hastalığı utanç verici, kimisi tehlikeli kabul etmektedir. Sonuç olarak, biz hastaların hastalığı görmezden geldiği bir durum oluşur. Yardım isterlerse bile, çoğunlukla çok geç olduğunda ve kansere yakalandığı anda yardım talep etmektedir.