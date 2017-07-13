Prostatın belirtileri, aşamaları ve tehlikeleri nelerdir?

Bu nedenle prostatit hastalığı, erkekler için aralarında en önemlilerin aşağıda belirtildiği birkaç tehlike oluşturur:

Ayrıca, prostatit hastalığı olan her erkekte, yani %100 durumlarda iktidarsızlık gelişir. Kimisinde daha önce, kimisinde daha sonra, ama her zaman.

Prostat kanseri prostatit hastalığın sonraki aşamalarında ortaya çıkar, ama aynı zamanda nadir değildir. Prostatiti tedavi etmeyen ve onunla yaşamaya devam eden erkekler aslında "ateşle oynuyorlar". Eğer uzun bir süre sertleşme ile ilgili sorun yaşamamak istiyorsanız, prostatit tedavi edilmelidir. Ve bu mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.

Sorun olan, hastalığa yakalanan erkeklerin çoğunluğu yardım için doktorlara başvurmamalarıdır. Kimisi bu hastalığı utanç verici, kimisi tehlikeli kabul etmektedir. Sonuç olarak, biz hastaların hastalığı görmezden geldiği bir durum oluşur. Yardım isterlerse bile, çoğunlukla çok geç olduğunda ve kansere yakalandığı anda yardım talep etmektedir.

