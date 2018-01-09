Promosyonda yerlileşme rüzgârı

Sektörün önde gelen temsilcilerine göre bu payı arttırmanın yolu, üreticilere yeni sanayi alanları tahsis etmekten geçiyor.

Promosyonda ithalatı frenleme, yerli üretimi arttırma girişimleri devam ediyor. Bu girişimleri daralan satışlara, doların artışıyla kabaran faturaya bağlayan Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, “Attığımız adımlar meyve veriyor. Şu anda pek çok ürünün ithalatında gerileme görülüyor. Üretimde ise önemli adımlar atılıyor, hamleler yapılıyor” dedi.

Üretimin ülkenin ve sektörlerin yararına olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti: “Türkiye olarak ithal ettiğimiz şapka sayısı her sene ortalama 15 milyondu. 2017’de bu sayı 3 milyona indi. Satışların daraldığı varsayımına rağmen açık, 7 milyon. Hal böyleyken 5 ay içinde 5 fabrika açıldı ve 2 üretim alanı da yakında, 2 ay içinde hizmete sunulacak. Üretim alanlarında istihdam sayısı 500. Umuyorum bu sayı 1 sene içinde bini rahat bulur. Biliyoruz ki üretemeyen bir toplum bedbaht olacaktır. Umarım bu şuurla girişimci kardeşlerimizin adedimizi arttırır, imalata ağırlık veririz. “

SANAYİ BÖLGESİ TALEBİ

Yüzde 60’ı ithal olan sektörde yüzde 40 yerli üretimin yapıldığını anlatan Güler, “Oranı yüzde 80’e taşımanın yöntemlerini ele alıyoruz. Kuşkusuz bu yöntemlerden biri firmalarımıza Trakya Serbest Bölgesi’nde olduğu gibi bir sanayi alanının tahsis edilmesidir. Böyle bir adım üretim gibi ihracatı da arttırır” ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE GERİ

Güler, yerli üretim gibi e-ticaretin de promosyon sektörü için önemli olduğunu dile getirdi. Tanıtım eksikliğinden ve şartların elverişsizliğinden dolayı promosyon ürünlerinin e-ticaretinin ilgi görmediğinden yakınan Güler, bu konuda gereken adımların atılması gerektiğini kaydetti.

YASAK KALKMALI

Başkan Güler, sektörde yerli üretimi artırarak ithalatın önüne geçmek için şu taleplerde bulundu:

-İlaç ve enerji sektöründe uygulanan promosyon yasaklarının kalkması gerekmektedir. Bu durum plaket yasakları içinde geçerlidir.

-İthalat kısmında ürün tanıtımları bilinçli ve adaletli yapılmalıdır.

-Kayıt dışı ile mücadeleye önem verilmelidir.

-Üretici yani kapasite raporu olan firmalara her alan da fiyat avantajı uygulamasına gidilmelidir.

-Promosyon ürünlerinde sektörel bir tanıtımı bulunmamaktadır.

KIŞLIK ÜRÜNLER REVAÇTA

Bu dönemde en çok tercih edilen promosyon ürünleri bere, kaşkol ve kaban gibi kışlıklar. 2018’in ilk günlerinde ise takvim ve ajanda gibi basılı materyaller ilgi görüyor.

Ürün Fiyat (TL)

Bere 1-2

Atkı 3-4

Şapka 1-2

Şal 6-7

Çanta 50-70

Ajanda 15-20

Saat 40-50

Bardak 10-20

Metal Kalem 3-4

Roller Kalem 5-10

Kartvizitlik 8-10

Anahtarlık 4-5

Takvim 8-10

USB Bellek 20-30

BÜYÜYEN SEKTÖR

-Promosyon sektörünün büyüklüğü 20 ila 25 milyar lira.

-Sektörde 60 bini aşkın şirket, 1 milyon çalışan var.

-Türkiye’de her bir firmanın reklama, promosyon bütçesi yüzde 3 ila 5.